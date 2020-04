Il film live action di Inuyashiki, manga dal creatore di Gantz, si mostra in un trailer

Come probabilmente ricorderete, dopo il grande successo riscosso da Gantz, il mangaka Hiroya Oku si era lanciato con Inuyashiki, un intrigante serie cartacea che ha saputo riscuotere un ottimo successo in Giappone, con numerosissimi lettori che si sono mostrati enormemente interessati alle vicende narrate nell'opera.

Il successo della produzione è stata di tale portata che, successivamente, Oku ha svelato che un film live action dedicato alla produzione è in dirittura d'arrivo in Giappone. Ebbene, recentemente è stato pubblicato un primo teaser trailer dedicato alla pellicola, video attraverso il quale è possibile vedere i due protagonisti della produzione, ovvero Ichiro Inuyashiki e Hiro Shishigami. Il trailer ha messo in mostra anche alcuni punti chiave dell'opera, quali l'esplosione che ha fatto perdere a Ichiro e Hiro i propri corpi originali o la condizione solitario dello stesso Ichiro.

Secondo quanto svelato, Shinsuke Sato è stato posto come director della pellicola, già famoso per aver diretto sia il film Gantz che il suo sequel, Gantz II: Perfect Answer. Tra gli attori che lavoreranno alla produzione, figurano invece Noritake Kinashi nei panni di Ichiro Inuyashiki, Takeru Satoh nei panni di Hiro Shishigami e Mari Hamada nei panni di Marie Inuyashiki.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra recensione di Inuyashiki Last Hero, serie anime dedicata al manga. Parlando di nuove produzioni in arrivo, inoltre, Star Comics ha recentemente annuncia l'arrivo del manga Hitorijime My Hero.