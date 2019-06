il film live-action Tokyo Ghoul S si mostra in una nuova immagine

Nonostante Sui Ishida abbia ormai concluso sia l'anime che il manga dedicati a Tokyo Ghoul, il franchise ha continuato a genera incassi grazie all'uscita di un film live-action rivelatosi capace di conquistare moltissimi fan sparsi in tutto il mondo.

L'opera è stata talmente apprezzata che alla fine si è deciso di realizzarne un sequel intitolato Tokyo Ghoul S e atteso nelle sale nipponiche per il 19 luglio 2019, pellicola che gli spettatori attendono con la bava alla bocca. Ebbene, proprio in queste ultime ore, l'account Twitter @tkg_movie ha pubblicato una nuova immagine della pellicola in cui è possibile osservare Ken Kaneki e Shu Tsukiyama, il tutto al fine ultimo di far salire ancor di più l'asticella dell'hype.

La prima pellicola live-action è stata presentato in anteprima il 3 luglio 2017 all'Anime Expo di Los Angeles. Il film è stato poi rilasciato in Giappone il 29 luglio 2017 classificandosi al 5° posto nel suo weekend di apertura. Funimation ha invece proiettato l'opera nei teatri degli Stati Uniti nell'ottobre 2017.

Nel caso in cui non lo conoscete, Tokyo Ghoul è un manga scritto e disegnato da Sui Ishida che è stato serializzato sulla rivista Weekly Young Jump di Shūeisha dal settembre 2011 al settembre 2014. La storia segue le vicende di Ken Kaneki, un giovane studente universitario a cui, in seguito a un incidente, vengono trapiantati gli organi di un ghoul. Il successo riscosso dall'opera ha portato l'uscita di un prequel, intitolato Tokyo Ghoul: JACK, affiancato da un sequel dal titolo Tokyo Ghoul:re e pubblicato sul Weekly Young Jump tra il 16 ottobre 2014 e il 5 luglio 2018.

Un adattamento anime prodotto da Pierrot è invece andato in onda in Giappone dal 3 luglio al 18 settembre 2014, seguito poi da una seconda stagione intitolata Tokyo Ghoul √A e andata in onda tra l'8 gennaio e il 26 marzo 2015 e da una terza, adattata da Tokyo Ghoul:re, tra il 3 aprile e il 25 dicembre 2018.