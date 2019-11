Il film Lupin III The First si mostra nel nuovo dinamico trailer

Le criticità dell'animazione in 3DCG che hanno fatto storcere il naso a diversi fan degli anime sembrano non toccare Lupin III The First. Il nuovo lungometraggio d'animazione del noto ladro già nei passati trailer ha sottolineato come sia fedele allo stile originale nonostante il metodo di produzione inedito.

La TOHO ha pubblicato sul proprio canale Youtube la sequenza d'apertura di Lupin III The First, che si apre con la nota sigla che ha accompagnato generazioni di spettatori tra Giappone e resto del mondo.

Mentre una serie di ingranaggi si dischiudono, nel trailer di oltre un minuto appaiono tutti i personaggi principali: il protagonista Lupin con la giacca rossa mentre scappa da alcuni spari; il pistolero Jigen che risponde al fuoco; la sensuale e irruenta Fujiko mentre maneggia una mitragliatrice; il taciturno ma letale samurai Goemon; l'ispettore che tenta da anni di acchiappare il suo arcinemico, Zenigata.

Il franchise dei film d'animazione del ladro partirà proprio con Lupin III The First, previsto per il 6 dicembre in Giappone. Takashi Yamazaki è il regista e sceneggiatore del film, che vedrà il personaggio inedito Leticia. Sarà uno dei primi lavori legati al ladro che non sarà purtroppo visto da Monkey Punch, mangaka deceduto negli scorsi mesi.