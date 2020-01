Il film Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul annuncia la seconda stagione dell'anime?

Il richiamo dell'Abisso si fa sempre più forte nel nuovo film di Made in Abyss: Down of the Deep Soul. Dopo un attesa quasi spasmodica, il lungometraggio ha fatto il suo imponente debutto, lasciando a bocca aperta il pubblico grazie a un comparto tecnico e narrativo a dir poco maestoso.

La data odierna è stata segnata dal debutto del film di Made in Abyss, annunciato in seguito al successo scaturito dalla prima stagione dell'anime che vi ricordiamo essere disponibile su VVVVID con oltre un milione di visualizzazioni. Ad ogni modo, uno spettatore, Jake Jung, ha raccontato alla community di Twitter la propria esperienza al cinema, puntualizzando sullo straordinario adattamento effettuato dallo studio Kinema Citrus.

Grazie a un budget cinematografico, la compagnia ha reso ancor più diligentemente il comparto tecnico e narrativo del film, emozionando il pubblico più di una volta, soprattutto nella seconda parte della pellicola. Dopo aver valorizzato il comparto sonoro e artistico, Jake Jung ha rivelato che al termine dei titoli di coda una scritta in pompa magna ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso.

La frase in questione recita l'inconfondibile "To Be Continued" che promette un futuro ritorno. Ebbene, se la scritta non cela altri significati, Made in Abyss sta per tornare con una seconda stagione o, nel peggiore dei casi, con un nuovo film di animazione. In attesa di eventuali annunci o smentite vi consigliamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcuna novità in merito.