Il film di Made in Abyss debutta al 9° posto in Giappone, bene anche High School Fleet

Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul, il nuovo film anime tratto dal manga di Akihito Tsukushi, ha debuttato in circa 50 cinema giapponesi lo scorso 17 gennaio. Nonostante il ridottissimo numero di schermi a disposizione e la recente introduzione del visto censura per i minori di 15 anni, la pellicola è riuscita ad ottenere un ottimo risultato.

Stiamo infatti parlando di circa 100 milioni di yen incassati nei primi tre giorni, e del nono posto al botteghino nella terza settimana del 2020. Per quanto riguarda la soddisfazione del pubblico, il sito di riferimento giapponese Pia riporta una percentuale di valutazioni positive del 92,6%.

Il primo posto del box office resta dunque nelle mani di Frozen 2 con un incasso superiore ai 12.5 miliardi di yen, mentre Kaiji: Final Game e Star Wars: The Rise of Skywalker seguono il blockbuster Disney rispettivamente nei due gradini successivi del podio. Nell'ultima posizione della Top 10 ha poi trovato spazio il film di High School Fleet, con un incasso di circa 60 milioni di yen nel suo primo weekend. Si tratta di un risultato straordinario per Aniplex, specie considerando che la prima stagione della serie anime andò in onda circa quattro anni fa.

Si tratta di un risultato straordinario per Aniplex, specie considerando che la prima stagione della serie anime andò in onda circa quattro anni fa.