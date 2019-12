Il film di Made in Abyss sarà vietato ai più giovani poiché troppo violento

Quello di Made in Abyss è un manga che dopo un inizio relativamente lento in termini di vendite, ha vissuto una vera e propria seconda rinascita grazie a un adattamento animato che ha permesso a milioni di spettatori di conoscere l'opera, con la fanbase che si è così enormemente allargata in tutto il mondo.

Oggi l'epopea cartacea è assai famosa e in moltissimi attendono con impazienza i nuovi volumi del manga, ma a quanto pare tutti gli appassionati potranno anche intrattenersi con un vero e proprio film dedicato al franchise attualmente atteso per il prossimo anno. L'annuncio di Made in Abyss Dawn of the Deep Soul è giunto tempo addietro, seguito dalla conferma che la pellicola avrebbe subito delle leggere restrizioni d'età.

La scelta, in realtà, non dovrebbe sorprendere più di tanto. Made in Abyss, infatti è sempre stato conosciuto come un'opera particolarmente cruda e dai toni tutt'altro che adatti a dei giovanissimi, ma a quanto pare le cose sarebbero recentemente cambiate. Secondo quanto rivelato dal Comic Natalie, l'organizzazione giapponese di classificazione dei film, si è infatti deciso di aumentare il limite d'età richiesto per poter vedere al cinema la pellicola.

Se fino a qualche giorno fa l'opera era classificata come PG12 - ovvero "consigliata la visione con un genitore come accompagnatore" -, ora invece si è passati a un R15+, il che significa che tutti coloro i quali avranno meno di 15 anni non potranno vedere la pellicola. A quanto pare, la scelta è stata presa poiché il lungometraggio sarebbe più violento e "maturo" rispetto a quanto inizialmente pronosticato. Ora bisognerà vedere cosa succederà nel resto del mondo, visto che non di rado le pellicole nipponiche con un rating R15+ arrivano da noi con un rating R18+.

Ricordiamo infine a tutti i nostri lettori che Made in Abyss Dawn of the Deep Soul sarà anticipato da quattro cortometraggi.