Il film di Madoka Magica disturba il vicino, ecco l'esilarante messaggio ricevuto dal fan

L'amore dei fan verso un determinato anime può rendere possibile qualsiasi cosa, ne è un esempio lampante il risultato della campagna crowdfunding per World End Economica lanciata pochi giorni fa. Ci sono dei momenti però dove anche una sola persona può fare abbastanza per creare una news, e questo è uno dei singolari casi in questione.

Un appassionato di Puella Magi Madoka Magica infatti ha condiviso, poco tempo fa, un bigliettino di lamentele inviatogli dal suo vicino per via del volume della televisione un po' troppo elevato. Il fan giapponese stava guardando Puella Magi Madoka Magica 3 - La storia della ribellione, l'ultimo film legato all'omonima saga.

Il messaggio però nasconde anche un interessante colpo di scena. Il vicino infatti ha scritto: "Vivo nell'appartamento qui affianco e sento la tua tv attraverso il muro. Se potessi abbassare un po' il volume te ne sarei grato visto che a volte è davvero fastidioso. Tra l'altro, sbaglio o stavi guardando il film di Puella Magi Madoka Magica? Sono fan anch'io! Grazie per il tuo tempo in ogni caso".

E voi cosa ne pensate? Siete scettici o credete alla storia dell'utente? Fatecelo sapere con un commento! Se siete fan della serie inoltre non perdete l'occasione per dare un'occhiata al trailer della nuova stagione, in programma per l'ormai prossimo 2020!