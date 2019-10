Il film di "Magica Doremi" sarà presentato ad ottobre, ecco il primo trailer ufficiale

Nel corso della giornata di ieri, Anime News Network ha confermato sulle sue pagine che il nuovo film di Ojemajo Doremi (Magica Doremi nella versione italiana) sarebbe stato presentato durante un evento speciale in programma per il trentaduesimo Tokyo International Film Festival, il prossimo 29 ottobre.

Pochi mesi fa Toei Animation, lo studio di animazione responsabile per la realizzazione dell'opera, aveva confermato la data di uscita, attesa per il generico 2020. Lo staff, rivelato pochi giorni fa, sarà composto da Junichi Sato (Sailor Moon, Aria) e Yu Kamatani (Precure) alla regia, Midori Kuriyama (Lovely Complex) e Yoshihiko Umakoshi (Boys Over Flowers, Mushi-Shi) alla sceneggiatura e Hiromi Seki come producer.

Durante l'evento in programma per la fine del mese, quasi tutti i componenti sopracitati parteciperanno ad uno speciale AMA (Ask Me Anything) con il pubblico. In quell'occasione, saranno condivisi nuovi dettagli sul film e qualche character visual.

Il primo trailer ufficiale, distribuito da Toei Animation poco fa, è visibile in cima all'articolo e mostra qualche scena tratta dal terzo lungometraggio ufficiale dedicato alla streghetta Doremi.

Oltre al famosissimo anime, l'opera di Izumi Todo ha avuto, fino ad oggi, una trasposizione manga di quattro volumi, due lungometraggi nel luglio 2000 e luglio 2001, un OAV col titolo Magica magica Doremì tra il giugno e il dicembre 2004 e un adattamento light novel col titolo Ojamajo Doremi 16 dal dicembre 2011.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo film? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante.