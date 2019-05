Il film Mirai di Mamoru Hosoda vince un nuovo premio

Il nuovo lungometraggio animato ideato da Mamoru Hosoda è arrivato da pochi mesi anche in Italia grazie a Dynit, ma Mirai non si ferma e continua a conquistare l'Europa e il mondo. Dopo aver essere stato candidato agli Oscar e dopo aver vinto il premio come film d'animazione dell'anno in Giappone, Mirai ottiene un nuovo premio europeo.

Il film di Mamoru Hosoda Mirai ha vinto il premio AniMovie per il miglior film animato all'International Stuttgart Festival dei film animati in Germania la scorsa domenica. Oltre a Mirai, erano candidati altri nove lungometraggi, scelti da un elenco di oltre 60 pellicole animate. Era da parecchio che un anime non vinceva il premio tedesco, con l'ultimo risalente al Giardino delle Parole di Makoto Shinkai del 2014. Un altro film prestigioso ad aver vinto la categoria è stato Ponyo sulla Scogliera di Hayao Miyazaki nel 2010.

Mamoru Hosoda ha diretto la pellicola allo studio Chizu, ma ha fatto anche da sceneggiatore per la storia. Hiroyuki Aoyama e Ayako Hata sono tornati ad accompagnare Hosoda per il film nel ruolo di direttori dell'animazione, mentre Yohei Takamatsu e Takashi Omori hanno fatto parte dello staff come direttori artistici. Yuichiro Saito, che anche aveva già collaborato in passato con Hosoda, è tornato nelle vesti di produttore.