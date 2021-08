Il film di My Hero Academia esordisce nei cinema, il mangaka gli dedica un disegno

Sono passati diversi mesi dall'annuncio, ma finalmente il terzo film di My Hero Academia è arrivato nei cinema giapponesi. Con la stagione 5 di My Hero Academia ha fatto pausa questa settimana, la scena è stata tutta per il lungometraggio, complice anche l'ormai conclusione delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il mangaka Kohei Horikoshi non può che essere contento per l'arrivo al cinema di My Hero Academia: World Heroes Mission. La nuova sfida originale di Deku, Todoroki e Bakugo è stata anche anticipata da un capitolo speciale con Endeavor pubblicato su Weekly Shonen Jump e MangaPlus. L'autore si è concentrato però su un altro tipo di illustrazione.

Come accade anche per gli episodi dell'anime, Horikoshi ha pubblicato sul suo account Twitter un'illustrazione inedita per celebrare l'uscita nei cinema di My Hero Academia: World Heroes Mission. Il terzetto principale composto da Izuku Midoriya, Shoto Todoroki e Katsuki Bakugo si è fatto accompagnare dal personaggio creato appositamente per il lungometraggio, Rody Soul.

Horikoshi purtroppo non manca di raccontare che non è ancora riuscito a vedere il film al cinema ma che dovrebbe andare in queste ore, intanto però è davvero eccitato per l'uscita ufficiale di My Hero Academia: World Heroes Mission. Non resta che aspettare di vederlo anche in Italia nei prossimi mesi.