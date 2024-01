Tutti i film di Naruto Shippuden in ordine cronologico

Molti anime moderni hanno avuto successo anche al cinema. Tra le trasposizioni cinematografiche più amate, per esempio, troviamo Demon Slayer: Mugen Train e Jujutsu Kaisen 0. Anche Naruto, ai tempi d'oro, ha avuto ampio spazio cinematografico con ben 10 film, di cui 7 della saga Shippuden. Come si collocano cronologicamente questi ultimi nella storia dell'anime?

Il primo film, intitolato "L'esercito Fantasma", si colloca dopo l'episodio 32 dell'anime - quindi dopo il salvataggio del Kazekage Gaara - ed è stato rilasciato in Giappone nel 2007. Il secondo film, "Legami", vede Naruto e Sasuke collaborare per la prima volta dopo l'abbandono del Villaggio della Foglia da parte dell'Uchiha. La pellicola è ambientata dopo l'episodio 71 ed è arrivata nella sale cinematografiche giapponesi nel 2008.

Il terzo film, "Gli Eredi della Volontà del Fuoco", è molto amato dai fan per via del nemico che Naruto è costretto ad affrontare: Kakashi Hatake, il suo maestro. L'opera, arrivata al cinema nel 2009, va vista dopo i primi 120 episodi di Shippuden.

Il quarto film, "La Torre Perduta", anche se comincia tecnicamente dopo la puntata 143 dell'anime, porta Naruto e Yamato indietro nel tempo di 20 anni, collocandosi come primo film, dal punto di vista cronologico, dell'intero brand.

Il quinto film è quello con il titolo più inquietante: "La Prigione Insanguinata". Collocato post-episodio 196, questo lungometraggio fa brillare, ancora un volta, la modalità eremitica di Naruto contro un nemico misterioso e demoniaco.

Il sesto film, "La via dei ninja", va visto dopo la puntata 251 dell'anime. In questa pellicola, la produzione sfrutta l'occasione per trasportare Naruto in un universo parallelo in cui i suoi genitori non sono morti. Forse uno dei film più toccanti dell'intera saga.

Il settimo ed ultimo film, intitolato forse per questo "The Last", è stato supervisionato da Masashi Kishimoto in persona e ha avuto il merito di sviluppare in maniera decisiva la relazione tra Naruto ed Hinata. È ambientato anni dopo lo scontro finale tra Naruto e Sasuke ed è considerato canonico dai fan.

Avete mai visto i film di Naruto Shippuden? Quale vi è piaciuto di più? Nel frattempo, vi ricordiamo che recentemente è terminato il doppiaggio della serie anime di Naruto Shippuden.