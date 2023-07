I film di ONE PIECE su Crunchyroll? Arriva Jujutsu Kaisen 2 in Italiano e altri anime

All'Anime Expo Crunchyroll ha presentato gli anime in arrivo nel 2023 e 2024, ma al San Diego Comic-Con l'offerta è stata rilanciata con annunci importanti e che fanno gola alla community di appassionati. Sulla piattaforma streaming di Sony sono in arrivo diversi anime di spessore, tra cui forse anche i film di ONE PIECE.

Al panel Crunchyroll del San Diego Comic-Con è stato annunciato che tre film di ONE PIECE entreranno a far parte dell'offerta della piattaforma. Si parla di ONE PIECE Film Gold del 2016, ONE PIECE Stampede del 2019 e ONE PIECE Film RED. I tre lungometraggi animati arriveranno a partire dal 27 luglio, ma al momento non ne è stata confermata l'uscita italiana. A trovare conferma sono invece due serie animate molto attese.

A ottobre 2023 su Crunchyroll arriva SHY, l'anime tratto dal manga di successo di Bukimi Miki. Come già vi abbiamo raccontato nell'ultimo trailer di SHY, l'anime racconta la storia di un mondo in cui la comparsa degli eroi, persone con poteri sovrumani che desiderano la pace, ha cambiato la vita sulla Terra. A proteggere il Giappone ci pensa una ragazza incredibilmente timida chiamata Shy.

A gennaio 2024 arriva anche Fluffy Paradise. Morta per troppo lavoro a soli 27 anni, Midori viene avvicinata da un dio che le permette di reincarnarsi in un mondo parallelo. Sarà lei a decidere se gli umani meritino ancora di vivere.

Infine, dalle ore 22:00 del 3 agosto 2023 su Crunchyroll debutta il doppiaggio italiano di Jujutsu Kaisen Stagione 2. Per lo studio di doppiaggio Transperfect, Gojo, Geto e Ieiri saranno doppiati rispettivamente da Davide Fumagalli, Omar Maestroni e Angela Ricciardi.