Quella volta che un film di ONE PIECE spoilerò una futura tecnica dell'anime

Solitamente i film degli anime, specie quelli di lungo corso come Dragon Ball, Naruto e ONE PIECE, non sono mai canonici. Per questo mostrano personaggi che non appariranno mai in anime e manga se non in casi speciali e, allo stesso modo, tutte le tecniche inedite mostrate lì sono spesso confinate alle pellicole.

Eppure per ONE PIECE c'è stato un caso in cui uno dei film ha spoilerato una mossa che sarebbe apparsa in futuro nell'anime. Il settimo lungometraggio su Rufy e compagni, intitolato ONE PIECE - I misteri dell'isola meccanica, vide cappello di paglia combattere Ratchet e il suo gigantesco robot. Durante la battaglia, Rufy fece uso del Gear Second con cui sconfisse l'avversario. Fin qui sembra tutto normale.

Solo che il film fu proiettato nelle sale giapponesi a marzo 2006 e il relativo DVD per l'edizione home video fu reso disponibile il 21 luglio dello stesso anno. Ma il debutto del Gear Second, che Rufy mostrò per la prima volta a Enies Lobby contro Blueno, è posteriore a quella data. Gli episodi 272 e 273 di ONE PIECE dove Rufy attiva per la prima volta nella sua vita il Gear Second sono infatti datati 23 e 30 luglio 2006.

Di conseguenza, seppur i lettori del manga già conoscessero da un po' la nuova mossa di Rufy, gli spettatori dell'anime che sono andati al cinema a vedere il settimo film di ONE PIECE si sono ritrovati uno spoiler sul futuro power up di Rufy.

Quali sono i tre film di ONE PIECE più belli? Chissà se un giorno a questi si aggiungerà il vociferato lungometraggio numero 15 di ONE PIECE che dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi.