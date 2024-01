Uno dei film di ONE PIECE ha svelato qualcosa sul finale del manga?

Quando One Piece finirà, lascerà sicuramente un vuoto difficile da colmare. A quanto pare, Eiichiro Oda ha una scadenza per la conclusione di One Piece, ma bisognerà vedere se sarà in grado di rispettarla. Intanto, un'interessante teoria collega il finale di One Piece ad uno dei film anime della saga.

Questa teoria vede in One Piece Gold segni dell'ultima isola, Laugh Tale, e, addirittura, indizi sul ruolo che potrebbe avere Rufy nello scontro con Im, il leader del Governo Mondiale di One Piece. La teoria evidenzia delle somiglianze tra le città dell'oro e il "malocchio", presente da sempre nella serie e spesso collegata ad Im. Inoltre, l'antagonista del film, Tesoro, detesta qualsiasi forma di gioia, ponendosi in contrasto con Rufy, che è il secondo Joyboy, come recentemente rivelato dall'opera.

La nave del nemico della pellicola si chiama "Gran Tesoro" ed è, in qualche modo, legata ad Ener e Skypiea, dato che, per entrambi i personaggi, l'oro è fondamentale. Che quest'ultimo possa far ritorno nel finale del manga? C'è poi la possibilità che si veda su Gran Tesoro un "Treasure Tree Adam", cioè un albero con il legno migliore del mondo, per qualità e robustezza. D'altronde, Franky ne ha parlato sempre con trasporto alla ciurma di Mugiwara.

Infine, Tesoro potrebbe essere il capro espiatorio per diverse malefatte compiute o che compirà il Governo Mondiale, ma tutte queste ipotesi sono, chiaramente, da verificare. In attesa di scoprire cosa ci riserverà il finale della grande opera piratesca di Oda, vi ricordiamo che, secondo gli spoiler emersi in rete, in One Piece 1105 ci sarà un arrivo sconvolgente su Egghead. Cosa ne pensate dei collegamenti cercati da questa teoria tra film e manga? Vi aspettiamo qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti.