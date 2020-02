Il film di Princess Principal si mostra in un trailer affiancato da molte informazioni

Attraverso il sito web ufficiale di Princess Principal, apprezzato media franchise che ha visto il sopraggiungere di una serie anime e un videogioco per smartphone, è stato pubblicato il primo trailer per Princess Principal: Crown Handler, il primo di sei film dedicati al brand, il tutto seguito da diverse nuove informazioni.

Grazie al trailer è infatti possibile ascoltare il tema principale dell'opera, intitolato "LIES and TIES" e realizzato grazie alla collaborazione tra Void_Chords e Yui Mugino. Inoltre, insieme al video è stata anche rilasciata una key visual della produzione - che potete osservare a fondo news - in cui è possibile visionare i vari personaggi che andranno susseguendosi nel corso della pellicola.

Sul sito web è inoltre stata rivelata la sinossi del lungometraggio animato, ambientato nella Londra di fine XIX° secolo dopo il tentato assassinio della principessa che potemmo vedere nella serie anime. A seguito dell'incidente, l'Impero si lancia in un susseguirsi d'azioni di controspionaggio finendo con l'imbattersi nel Control, agenzia dedita ad operazioni segrete contro l'Impero che ha iniziato a mettere in discussione la fedeltà di Bishop, spia posta all'interno della famiglia reale. Nel mentre, la spia Dove viene incaricata di trovare e consegnare nelle mani del Commonwealth il proprietario di una libreria.

Vi ricordiamo inoltre che già in passato era stato rivelato che Masaki Tachibana - dopo essersi occupato della serie originale - sarebbe tornato al lavoro sulla pellicola in qualità di director, il tutto affiancato da Noboru Kimura per la supervisione della sceneggiatura e da Kimitake Nishio per il character design. Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye è disponibile il primo teaser di Princess Principal: Crown Handler.