Il film Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl ha riscosso ottimi risultati in Giappone

Nel corso della giornata odierna è stato reso noto che Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl (Seishun Buta Yarō wa Yume-Miru Shōjo no Yume wo Minai), film animato basato sulla serie light novel di Hajime Kamoshida che ha debuttato in Giappone il 15 luglio, sembrerebbe aver riscosso ottimi risultati.

Andando più nello specifico, il film ha venduto 66.000 biglietti portando a un guadagno di 100 milioni di yen (circa 900.000 dollari) nel suo primo weekend, arrivando infine a un totale di 373,520,090 yen (circa 3.43 milioni di dollari). Il grande successo riscosso ha inoltre portato a un'interessante annuncio di Aniplus-Asia, società che ha fatto sapere che l'opera giungerà anche in Asia, dichiarazioni che permetteranno all'opera di allargare ulteriormente il suo pubblico.

Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl ha visto nello staff il regista Sōichi Masui, lo sceneggiatore Masahiro Yokotani e il character designer Satomi Tamura, il tutto senza ovviamente dimenticare lo studio d'animazione CloverWorks. Il film rappresenta un adattamento del sesto e settimo volume del romanzo, ovvero Seishun Buta Yarō wa Yume-Miru Shōjo no Yume wo Minai and Seishun Buta Yarō wa Hatsukoi Shōjo no Yume wo Minai (The Young Pig-Rascal Isn't Dreaming of a First-Love Girl).

La pellicola non segue solo il protagonista Sakuta Azusagawa e Mai Sakurajima, ma anche una misteriosa ragazza di nome Shōko Makinohara, il tutto all'interno di una sceneggiatura dove i sentimenti e desideri di tutti loro andranno intrecciandosi. Seishun Buta Yarō wa Bunny Girl-senpai no Yume wo Minai (Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai), l'anime dedicato ai romanzi di Hajime Kamoshida,è stato trasmesso in Giappone dal 3 ottobre 2018, il tutto per un totale di 13 episodi. Aniplex of America ha invece trasmesso l'anime su Hulu, FunimationNow e Crunchyroll.