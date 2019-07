Il film Sailor Moon Eternal si mostra in un primo poster

Come probabilmente saprete, nel corso di queste ultime ore è stato ufficialmente annunciato Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The Movie, nuova pellicola animata dedicata al famoso e apprezzato franchise di Naoko Takeuchi attesa per il 2020 in Giappone.

Ebbene, sulla pagina Twitter @pkjd8I8 è stato recentemente pubblicato un nuovo poster dell'opera visualizzabile a fondo news. La società ha inoltre confermato il cast e lo staff, specificando inoltre che Chiaki Kon tornerà alla regia del film, dopo aver firmato la terza serie di Sailor Moon Crystal. Il character design sarà affidato a Kazuko Tadano, che era stato responsabile già dell'anime originale. Il film s'identificherà come una vera e propria quarta stagione della serie Crystal e andrà a coprire l'intero arco narrato nel manga Dead Moon.

Sailor Moon è un manga creato da Naoko Takeuchi all'inizio degli anni novanta ed esportato in numerosi paesi esteri. l'opera getta le basi con Codename Sailor V, del 1991, per poi nascere ufficialmente con il titolo Bishōjo senshi Sailor Moon, pubblicato dalla Kōdansha sulla rivista Nakayoshi lo stesso anno ed in seguito raccolto in 18 tankōbon. Il grande successo dell'opera ha successivamente portato alla pubblicazione di una serie anime rivelatasi capace di conquistare un enorme pubblico in tutto il mondo. In Italia l'anime è stato acquistato da Mediaset e trasmesso dal 1995 al 1997 mentre il manga è stato invece pubblicato da Star Comics tra il 1995 e il 1999.