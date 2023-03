Film e secondo anime per Blue Lock: trailer e novità nel cast, tutte le informazioni

Il Giappone è sempre una fucina di fumetti, che si occupano delle tematiche più disparate e, spesso, anche con una trama davvero eccessiva e al limite, la quale però riesce a fare breccia nel cuore di tanti lettori. Un manga che può definirsi proprio "eccessivo" in questo senso è lo spokon calcistico Blue Lock.

In pubblicazione dal primo agosto 2018 su Weekly Shonen Magazine, creato a quattro mani dal duo Kaneshiro Muneyuki - Yusuke Nomura, è diventato parecchio famoso in Giappone negli ultimi anni, ma il picco di popolarità è stato raggiunto proprio di recente. Questo perché per diversi mesi è stato in onda l'anime di Blue Lock, uno dei più seguiti delle ultime stagioni, che tuttavia si è concluso proprio oggi. Ma i fan dell'anime non devono disperare, dato che ci sono state notizie importanti per loro.

È stato infatti annunciato l'arrivo di una seconda stagione di Blue Lock, con lo spokon che continuerà a essere rappresentato nel panorama degli anime per ancora diversi anni con la casacca di questi ragazzi prigionieri della struttura che li vuole rendere calciatori cinici e offensivi. Le sorprese però non sono finite, perché contemporaneamente è stato annunciato il film Blue Lock: Episode Nagi, concentrato su un personaggio in particolare, Seishiro Nagi, tra l'altro protagonista di un manga spin-off.

Tutto questo è stato rivelato dal trailer di Blue Lock disponibile in alto, che rivela entrambi i progetti. Con questi due titoli, sono stati rivelati sei nuovi personaggi e i loro doppiatori:

Yūichi Nakamura doppierà Ryusei Shido;

Makoto Furukawa doppierà Tabito Karasu;

Kengo Kawanishi doppierà Eita Otoya;

Takuya Eguchi doppierà Kenyu Yukimiya;

Hiro Shimono doppierà Julian Loki;

Shin'ichirō Kamio doppierà Leonardo Luna.

Si tornerà quindi a calcare questi campetti rinchiusi in quattro mura nella speranza di diventare il migliore attaccante del Giappone. Intanto al Napoli Comicon saranno disponibili in anteprima i primi due episodi di Blue Lock doppiato in italiano.