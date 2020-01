Il film di Shirobako debutterà il 29 febbraio, mostrata una nuova Key Visual

L'attesissimo film sequel di Shirobako, annunciato per la prima volta nella primavera del 2019 e ormai prossimo al debutto, si è recentemente mostrato in una bellissima Key Visual. La pellicola debutterà in Giappone il prossimo 29 febbraio e proseguirà le vicende raccontate nella serie anime del 2015.

Nel caso in cui non foste familiari con la serie, vi ricordiamo che Shirobako ruota principalmente attorno alla figura di Aoi Miyamori, un’assistente di produzione che lavora presso il fittizio studio d’animazione Musashino Animations. La storia segue la vita quotidiana dell’ufficio e i problemi che possono insorgere in uno studio, nonché il flusso di lavoro richiesto dalla creazione di un anime. Parallelamente, lo show si concentra anche sugli amici di Miyamori, che lavorano o comunque mirano a fare carriera nel non facile settore dell’animazione giapponese.

L'idea alla base del lavoro di Kenji Sugihara e Mizutama ha ispirato altre opere moderne, tra cui figura la recentissima serie Keep Your Hands Off Eizouken!, disponibile da poche settimane su Crunchyroll.

In calce potete dare un'occhiata alla seconda Key Visual ufficiale del nuovo progetto di P.A. Works, che a quanto pare vedrà il ritorno di buona parte del cast di doppiaggio e dello staff che lavorò anni fa ai primi 24 episodi della serie animata.