I film dello Studio Ghibli tornano nei cinema in Italia anche nel 2023 grazie a Lucky Red

I film dello Studio Ghibli hanno contribuito alla diffusione della cultura dell'animazione giapponese al di fuori dal Sol Levante. Quelli di Hayao Miyazaki e Isao Takahata sono veri e propri capolavori che hanno fatto da scuola ad un'intera generazione di registi e autori.

Attualmente Miyazaki è alle prese con How Do You Live?, il suo nuovo film a cui sta lavorando ormai da diversi anni e che procede a passo lento per via dell'età avanzata nel noto director. Per ingannare l'attesa, il distributore italiano Lucky Red ha avviato un'iniziativa per riproporre nelle sale del Bel Paese alcuni dei lungometraggi più iconici Ghibli, tra cui Il Castello Errante di Howl, la Principessa Mononoke e non solo.

L'iniziativa ha avuto forte risonanza in Italia tanto da richiamare al cinema circa 166mila presenze, un numero incredibile visto il numero di sale che hanno partecipato alla manifestazione. Ad ogni modo, l'appuntamento con nuovi capolavori dello studio è fissato al 2023, con i titoli e le date che verranno annunciate solo prossimamente.

E voi, invece, siete andati al cinema per sfruttare l'occasione promossa da Lucky Red? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.