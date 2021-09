Il film di The Seven Deadly Sins arriva su Netflix: data di uscita e trailer italiano

Da qualche mese si è conclusa in Giappone l'ultima stagione di The Seven Deadly Sins che ha fatto anche il suo debutto parziale su Netflix. Appena giunta la conclusione della serie televisiva però l'anime ha visto una prosecuzione temporanea con un lungometraggio completamente originale, The Seven Deadly Sins: Cursed by Light.

Il film di The Seven Deadly Sins è uscito il 2 luglio in Giappone, concludendo definitivamente la storia di Meliodas, Elizabeth e di tutti i compagni che li hanno affiancati nel corso di questo lunghissimo viaggio. Gli spettatori dell'anime del resto del mondo però non hanno ancora potuto vedere i contenuti di questo prodotto originale, ma Netflix lo proporrà a breve nel suo catalogo.

Con un video su Youtube, Netflix ha comunicato che The Seven Deadly Sins: Cursed By Light arriverà sulla piattaforma il 1 ottobre 2021. Il trailer del film di The Seven Deadly Sins è disponibile in alto con sottotitoli in italiano, segno che il lungometraggio sarà disponibile anche per l'utenza nostrana.

L'esordio è quindi previsto tra meno di un mese ed è possibile che nel prossimo periodo facciano il loro ingresso nel catalogo anche gli ultimi episodi della quarta e ultima stagione dell'anime, The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement, ancora mancanti.