Il film 'Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimentions' è ora disponibile su Amazon Prime Video

Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimentions, film anime del 2016 nonché ultima pellicola dedicata alle avventure di Yugi Muto e compagni, è ora disponibile alla visione su Amazon Prime Video per cortesia di Dynit. Il lungometraggio, della durata di circa due ore, è disponibile unicamente in due lingue: inglese ed italiano.

The Dark Side of Dimensions è stato diretto da Satoshi Kuwabara ed è arrivato per la prima volta in Italia nel marzo del 2017, circa un anno dopo il suo debutto nella terra del sol levante. La pellicola ha raccolto circa 800 milioni di yen in tutto il mondo, poco meno della metà del suo fortunato predecessore Yu-Gi-Oh!: Bonds Beyond Time.

Il sito di Prime Video descrive così la sinossi del film: "Seto Kaiba, divenuto CEO della propria azienda di giochi, lancia una sfida al Faraone Atem, benché questi abbia ormai abbandonato Yugi Muto come suo vascello mortale. Ma una minaccia temibile sopraggiunge a destabilizzare i piani di entrambi: il misterioso Aigami sembra accedere a poteri occulti che provengono da dimensioni sconosciute".

E voi cosa ne pensate? Lo recupererete? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Tra le altre novità vi ricordiamo che nel mese di aprile debutterà Yu-Gi-Oh SEVENS, la nuova serie animata con protagonista Yuga Odo, e che poco tempo fa sono state diffuse nuove informazioni sull'esilarante Yu-Gi-Oh! Abriged.