Final Fantasy 7: un pericoloso cosplay di Tifa in posa d'attacco

Final Fantasy 7 è il titolo più venduto della saga e dunque non sorprende l'amore smisurato che la community di appassionati giornalmente condivide nei confronti del JRPG di Square Enix. Questa volta a rendere tributo al settimo capitolo della fantasia finale è la cosplayer Togemesh.

Il cast di Final Fantasy 7 è tra i più apprezzati, ma in particolar modo i fan provano ammirazione verso Tifa Lockhart, natia di Nibelheim e amica d'infanzia di Cloud Strife. Sarà a lei che il protagonista, all'età di quattordici anni, rivela l'intenzione di partire per Midgar e entrare nell'unità Soldier per seguire le gesta dell'eroe Sephiroth.

Da quel momento Tifa e Cloud si separarono per diversi anni, fin quando la ragazza non venne reclutata per fare da guida al reattore Mako a un gruppo di Soldier. Quell'unità all'insaputa di Tifa includeva l'amico Cloud, Zack Fair e Sephiroth, quest'ultimo che si macchiò del massacro degli abitanti di Nibelheim.

In questo cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 vediamo la combattente di Avalanche prepararsi alla sua prossima battaglia. In posa d'attacco con il ginocchio sollevato, è pronta a combattere per proteggere i suoi amici e vendicare quanto accaduto in passato. Sapevate che probabilmente Square Enix sta lavorando anche a un remake di Final Fantasy Tactics?