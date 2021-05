Final Fantasy: un cosplay davvero 'fantasioso' di Tifa Lockhart di Helly Valentine

Anche senza il remake recentemente confezionato da Square Enix, Final Fantasy VII rimane uno dei videogiochi più apprezzati del filone. Anche a distanza di anni, i videogiocatori appassionati ricordano perfettamente la storia di Cloud Strife e la sua rivalità con Sephiroth, col duo circondato da tanti personaggi altrettanto importanti.

Come dimenticare infatti tutti gli altri personaggi di Midgar: c'è il capo di Avalanche Barret Wallace, la gioviale Aerith Gainsborough e anche l'apparentemente determinata ma timida e insicura Tifa Lockhart. Quest'ultima è un altro dei personaggi più amati dai fan di Final Fantasy VII ed è al centro di molto cosplay.

Nel corso dei mesi dall'uscita di Final Fantasy VII Remake, abbiamo visto Tifa Lockhart prendere vita con realizzazioni di varie modelle, a cui si aggiunge una versione molto particolare creata ultimamente da Helly Valentine, conosciuta anche come Disharmonica. La cosplayer ha postato una sua foto su Instagram che ci mostra una Tifa Lockhart in una lingerie molto particolare e fantasiosa che cerca di emulare un vestito da cameriera coniglietta. La foto è disponibile nel post in basso che ha già ricevuto oltre 20.000 like, e sarà sicuramente capace di catturare anche il pubblico del Seventh Heaven che già adora i cocktail preparati da Tifa.