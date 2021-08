Final Fantasy: un doppio cosplay di Tifa Lockhart in versione classica ed estiva

Inutile girarci intorno, Tifa Lockhart è una delle eroine più amate di Final Fantasy. Il tempo passa, i videogiochi diventano tanti e propongono nuovi personaggi, eppure per Tifa ci sono poche rivali. Il ritorno di Final Fantasy VII col remake in capitoli ha tra l'altro messo la ragazza ancora di più sotto i riflettori.

Ciò è dimostrato anche dalla quantità di cosplay dedicati a Tifa Lockhart che popolano la rete da quando è arrivato Final Fantasy VII Remake sul mercato. Anche in Italia abbiamo avuto la nostra schiera di cosplayer che si sono cimentate in questa realizzazione. Come dimenticare infatti la vecchia proposta di Eugenia Bellomia, in arte Soryu Geggy, una delle cosplayer nostrane più famose e con oltre 500 mila follower su Instagram.

Proprio per la nuova ondata di travestimenti dedicati al personaggio, Soryu Geggy ha deciso di rivestirne i panni, proponendo però al pubblico due versioni. La prima è un cosplay di Tifa Lockhart classico, con il solito outfit che abbiamo visto nei videogiochi con una canotta bianca corta e gonna nera. La seconda invece è un cosplay di Tifa Lockhart in costume da bagno, che riprende alcuni dettagli e tonalità del vestito originale ma replicandoli in versione estiva.

Entrambe le foto sono disponibili in basso, cosa ne pensate di questo cosplay a tema Final Fantasy?