Final Fantasy VII, come sarebbe Aerith in versione manga

Su Twitter è comparso un disegno dai tratti molto giapponesi di Aerith Gainsborough, protagonista femminile di Final Fantasy VII nonché personaggio al quale è legata una delle più tristi e sconfortanti delle vicende narrate in un videogioco.

Originariamente nata per essere la controparte femminile del protagonista di Final Fantasy VII, Cloud, Aerith - che erroneamente per alcuni anni è stata anche chiamata Aeris a causa di una traslitterazione dal giapponese Erisu non corretta - appare anche in Dragon Quest & Final Fantasy in Itadaki Street Special, ma ha anche un ruolo fondamentale nella Compilation di Final Fantasy VII, a esclusione di Last Order. Fondamentale, nel suo arco narrativo, è il rapporto che la lega a Zack Fair, amico di Cloud e come anch'egli un SOLDIER.



Aerith è apparsa anche in Kingdom Hearts, tranne che per il terzo capitolo, nel quale i personaggi di Final Fantasy sono stati estromessi dall'equazione, e come personaggio bonus in Dissidia 012 Final Fantasy. In questo artwork che vi proponiamo in calce potete apprezzarne non solo i colori molto vivaci, grazie ai suoi occhi verdi e al suo fiocco rosa, ricalcando fortemente la nuova versione, rimasterizzata, mostrata nelle ultime immagini di Final Fantasy VII Remake, che presenta dei colori molto più accesi della versione presentata in Advent Children, l'OAV sequel del settimo capitolo della saga.