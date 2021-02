Final Fantasy VII: questo cosplay di Tifa Lockhart creato da Chamomile vi incanterà

Final Fantasy continua da decenni a rinnovare la propria storia e i propri personaggi. Con ormai tantissime iterazioni del franchise, recentemente siamo però tornati ad ammirare le atmosfere di Final Fantasy VII grazie a un remake che sarà suddiviso in capitoli. In attesa che arrivi il secondo capitolo, abbiamo potuto rivederne i personaggi.

Quelle figure storiche e diventate ormai iconiche del mondo di Final Fantasy sono tornate con questo remake: Cloud, Sephiroth, Aerith e ovviamente anche Tifa Lockhart, una delle eroine più apprezzate del mondo videoludico. Bella, dai capelli lunghi e il fisico snello e curvilineo, ha incantato più di un fan nel corso degli ultimi anni.

Inevitabilmente anche i cosplay di Tifa Lockhart hanno lasciato il segno. Oggi vi presentiamo proprio un travestimento su di lei realizzato dalla giapponese Chamomile Chami. Non è la prima volta che la modella nipponica veste i panni dell'eroina di Final Fantasy VII: potete infatti rivederla in un'altra versione nei sette cosplay di Tifa Lockhart. In basso vediamo la nuova foto proposta dalla ragazza che in poche ore ha già raccolto un discreto numero di likes su Instagram.



Abbiamo avuto però modo di vedere anche una Tifa Lockhart tutta italiana con il cosplay della modella nostrana Soryu Geggy.