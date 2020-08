Final Fantasy VII: la famosa cosplayer Enako si lamenta del suo cosplay di Tifa

Enako è una cosplayer molto famosa in Giappone, in cima alle classifiche. Col tempo non si è solo dilettata in lavori propri ma ha anche stretto collaborazioni che l'hanno portato su Weekly Shonen Magazine col cosplay di The Quintessential Quintuplets con le cinque gemelle. Ma a quanto pare ha avuto problemi con Final Fantasy VII.

Recentemente Enako ha lavorato per portare il cosplay di Tifa Lockhart, direttamente dall'universo di Final Fantasy VII. La ragazza del mondo videoludico ha un fisico slanciato ma anche un seno prosperoso, anche se talvolta in alcune keyart risulta essere più contenuta. In ogni caso, Enako ha postato la sua foto senza accentuare particolarmente il seno.

Durante un'intervista a Enako_radio però la cosplayer ha menzionato questo suo cosplay di Tifa e ha detto che non è stata particolarmente soddisfatta. Avendo fatto il travestimento a casa a causa del Coronavirus, ha deciso di usare delle arance per riempire il reggiseno e aumentare così il proprio seno. Tuttavia secondo lei e qualche fan che ha commentato sotto la foto il seno non è abbastanza prosperoso.

In suo supporto sono però arrivati tanti altri fan che hanno confermato la buona riuscita del cosplay di Tifa che potete osservare nel tweet in basso. Negli scorsi giorni Enako ha anche discusso al veleno con alcuni fan che la insultavano chiamandola mantenuta.