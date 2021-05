Final Fantasy VII Remake: annunciata una light novel con protagoniste Tifa e Aerith

Square Enix ha annunciato l'uscita di una light novel a tema Final Fantasy VII con protagoniste Tifa Lockhart e Aerith Gainsborough, due delle eroine del gioco. Il romanzo leggero, intitolato Trace of Two Pasts, è stato scritto dall'autore Kazushige Nojima e sarà disponibile dal 15 luglio in bundle con il Final Fantasy VII Remake Ultimania Plus.

Il Final Fantasy VII Remake Ultimania Plus è stato pubblicato in Giappone lo scorso 28 aprile e contiene 752 pagine di materiale dedicato all'ultima fatica di Square Enix, tra cui una guida ufficiale per il videogioco e delle interviste agli sviluppatori. A partire dal 15 luglio sarà possibile acquistare un nuovo bundle con l'Ultimania Plus e il romanzo leggero di Nojima, già preordinabile per 5610 yen (€42 circa). Il romanzo potrà anche essere acquistato singolarmente al prezzo di 1650 yen (€12,50 circa).

Nel corso della sua lunga carriera, Nojima ha lavorato su Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake, Crisis Core: Final Fantasy VII e tanti altri capitoli della saga, ragione per cui molti fan attendono con ansia questo approfondimento. La copertina del romanzo anticipa solo che saranno approfondite le backstory delle due eroine, ma al momento non è ancora chiaro se il racconto sarà canonico o meno. Negli USA il romanzo dovrebbe uscire a dicembre.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a Trace of Two Pasts? Ditecelo nei commenti! Per maggiori informazioni sull'opera, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di Final Fantasy VII: Remake e alle ultimissime sulla seconda parte del gioco.