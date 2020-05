Final Fantasy VII: sette sexy Tifa per il miglior cosplay, quale preferite?

Final Fantasy è tornato nel 2020. Come sapranno i fan di quest'opera, poco più di un mese fa è stato pubblicato Final Fantasy 7 Remake, un rifacimento per PS4 e PS4 Pro di quello che è probabilmente il più amato e famoso videogioco della serie Final Fantasy. I personaggi che hanno animato quest'avventura sono Cloud, Aeris e la bella Tifa Lockhart.

La storia è quella che fu pensata per Final Fantasy VII del 1997, ovviamente ripresentata con gli engine grafici odierni, e ciò ci ha consentito di riammirare la bella Tifa a cui è stato dedicato anche un tema dinamico ottenibile dal PS Store. Ma vi vogliamo offrire anche altro, dato che con l'uscita di Final Fantasy 7 Remake per PS4 tante cosplayer si sono scatenate nel presentare al pubblico la loro versione di Tifa Lockhart.

Abbiamo quindi selezionato ben sette Tifa di Final Fantasy VII di cui dovrete dirci qual è la migliore. La prima è della cosplayer Tami Yuurei, presa a figura intera. La seconda invece è la Tifa italiana di Giada Robin che ci presenta un intero album con tutta la sua sensualità. Si passa poi ad Hane Ame, modella cinese che ci presenta una Tifa semplice ma capace di trafiggerci con gli occhi.

Si torna in territori occidentali con la bella JazlynSkyy e un altro cosplay di Tifa con gli occhi rossi abbaglianti. Più sensuale invece la Tifa di Crypticjinx, quinta nell'elenco proposto. Infine ci sono le recentissime proposte di Meryl Sama e Chamomile_Chami. Quale di queste sette Tifa che potete vedere in basso vi colpisce di più? Non perdetevi la recensione di Final Fantasy 7 Remake.