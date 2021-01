Final Fantasy VII: una Tifa Lockhart sexy da paura nel cosplay dell'italiana Soryu Geggy

Si è riaccesa la passione per Final Fantasy nel 2020. Square Enix ha deciso di tornare su uno dei videogiochi più di successo e apprezzati della saga creando Final Fantasy VII Remake. Per ora il gioco è ancora incompleto a causa della sua versione distribuita in capitoli e non a caso si sta attendendo la seconda parte di Final Fantasy VII Remake.

Ma quello che abbiamo visto è bastato per far tornare in altissima definizione quei personaggi diventati un'icona del mondo dei videogiochi: Cloud, Sephiroth, Aerith e naturalmente la bellissima Tifa Lockhart. Quest'ultima è stata protagonista di un cosplay creato dalla modella nostrana Eugenia Haruno Bellomia, conosciuta anche col nickname di Soryu Geggy.

Col suo fisico snello ma curvilineo nei punti giusti, Soryu Geggy riesce a regalare ai fan di Final Fantasy VII Remake un cosplay sexy da paura di Tifa Lockhart. I capelli neri lunghissimi coprono solo in parte il viso dove spiccano gli occhi rossissimi e luminosi, mentre la canotta bianca e nera corta mette in risalto il seno esplosivo della cosplayer e la vita magra.

Cosa ve ne pare di questo cosplay a tema Final Fantasy VII Remake? E lo ritenete alla pari di una delle sette Tifa Lockhart proposte qualche mese fa?