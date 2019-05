Final Fantasy X, ecco come sarebbe Tidus in versione manga

Tidus, protagonista di Final Fantasy X, è frutto di un disegno di Tetsuya Nomura, che prima di conoscerlo come director di Kingdom Hearts e originariamente anche di Final Fantasy XV, è stato il character designer scelto da Hironobu Sakaguchi per Final Fantasy VII e successivi, a esclusione di Final Fantasy IX.

In questo artwork che ci viene mostrato su Twitter, però, abbiamo una versione diversa da quella che abbiamo conosciuto a Zanarkand e che ha guidato Yuna per tutto il suo viaggio verso Spira. Recentemente ripubblicata su Switch insieme con Final Fantasy X-2, il suo sequel nonché unico titolo della saga a essere un diretto seguito fino a quel momento, l'epopea di Tidus ci portava a conoscere la sua essenza di giovane strappato dai piaceri dello sport e della vita mondana e costretto a una lotta contro un mostro più grande di quanto si potesse pensare, Sin.



Armato con la sua iconica Fraternity, la spada ricevuta dall'amico Wakka, vediamo Tidus in una versione decisamente nuova, più gioviale e più allegra nei colori, ma con indosso gli stessi vestiti che lo hanno caratterizzato tanto in Final Fantasy X quanto negli Zanarkand Abes, la squadra di blitzball nella quale Tidus giocava come AS.