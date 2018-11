Final Fantasy XV: Episode Ardyn, il DLC del gioco riceverà un prequel anime

In queste ore il fandom di Final Fantasy XV è stato scosso da una vera e propria bufera: Hajime Tabata, director del gioco uscito nel 2016 e figura di spicco in Square-Enix, ha lasciato la compagnia, annunciando l'annullamento di tutti i DLC. L'unico a sopravvivere sarà Episode Ardyn, che riceverà anche un prequel in versione anime.

A confermare la notizia sono stati Yuji Shinoda, producer di Final Fantasy XV, e Takefumi Terada, director del DLC Episode Ardyn, nel corso di un video intitolato "Special Program": nella clip, che potete ammirare in alto, i due sviluppatori hanno confermato che Square-Enix sta producendo un cortometraggio anime che si intitolerà "Final Fantasy XV Episode Ardyn - Prologue" e, come lascia intuire il titolo, mostrerà la genesi del villain del gioco.

In particolare, ha aggiunto il director Terada, l'anime racconterà una storia che ci mostrerà il contesto e i retroscena che hanno portato Ardyn a essere consumato dal desiderio di vendetta, diventando di conseguenza il malvagio che ha provocato la caduta del regno di Lucis.

Final Fantasy XV Episode Ardyn - Prologue va ad aggiungersi a Final Fantasy XV Brotherhood, una mini serie anime disponibile su You Tube che funge da prequel al gioco e che ci mostra alcune vicende legate ai quattro protagonisti dell'avventura: Noctis, Gladiolus, Prompto e Ignis.

