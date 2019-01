Final Fantasy XV: Episode Ardyn Prologue si mostra con un secondo teaser trailer

Come promesso da SQUARE ENIX, il prologo animato di Final Fantasy XV: Episode Ardyn verrà pubblicato durante il mese di febbraio 2019. Di conseguenza, la nota software house nipponica ha diffuso in rete il secondo teaser trailer del filmato che potremo visionare il prossimo mese.

Visionabile in chiosa all’articolo, il nuovo teaser di Final Fantasy XV: Episode Ardyn Prologue dura poco più di un minuto, ma ci offre quantomeno un assaggio dei patimenti sofferti dal personaggio di Ardyn. Ambientato prima dei fatti raccontati in Final Fantasy XV, l’episodio rivelerà infatti le ragioni che spinsero l’antagonista principale della vicenda lungo l’oscuro sentiero della vendetta.

Mentre il breve Final Fantasy XV: Episode Ardyn Prologue verrà pubblicato durante il prossimo febbraio, l’omonimo DLC sarà acquistabile a partire dal mese di marzo 2019. Il suddetto dovrebbe essere l’ultimo DLC di Final Fantasy XV, in quanto gli altri contenuti scaricabili annunciati in precedenza sono stati cancellati da SQUARE ENIX durante il mese di novembre.



Vi ricordiamo infine che Final Fantasy XV è già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre su dispositivi mobile e Nintendo Switch ne è stata pubblicata la cosiddetta “Pocket Edition”. Per maggiori informazioni sul gioco e sui suoi numerosi DLC, vi invitiamo a consultare le recensioni già disponibili sulle pagine di Everyeye.