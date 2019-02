Final Fantasy XV: Episode Ardyn, Square Enix ha finalmente pubblicato il prologo!

Come anticipato ai primi di gennaio scorso, finalmente la SQUARE ENIX, la famosa software house giapponese, ha diffuso qualche ora fa il tanto atteso prologo animato di Final Fantasy XV: Episode Ardyn.

La SQUARE ENIX ha, come promesso, pubblicato ieri in tarda serata sul suo canale YouTube ufficiale, FINAL FANTASY XV, il Prologo completo di Final Fantasy XV: Episodio Ardyn.

Della durata di ben 15:44 minuti, il prologo animato è ambientato prima degli eventi accaduti in Final Fantasy XV fornendo così una spiegazione alle azioni di Ardyn e sul perchè sia divenuto così brutale e dedito alla vendetta. Verso la fine del filmato viene presentato il DLC "Episode Ardyn", precedentemente annunciato per il gioco Final Fantasy XV. Secondo quanto riportato il debutto ufficiale dell'espansione scaricabile è previsto per il 26 marzo prossimo.

SQUARE ENIX ha anche annunciato che si occuperà della pubblicazione di un romanzo intitolato "Final Fantasy XV: The Dawn of the Future" prevista per il 25 aprile prossimo e con tutta probabilità verrà proposto oltre oceano. Il romanzo si concentrerà su Ardyn, Aranea, Lunafreya e Noctis. Sarà inoltre disponibile in Giappone una "Celebration Box" al prezzo di 4.860 yen che comprende:

Romanzo Final Fantasy XV: The Dawn of the Future

Final Fantasy XV: Episodio Ardyn - Prologue in Blu-Ray

Opuscolo d'arte (48 pagine)

Set di cartoline originali (quattro cartoline da 100 mm x 147 mm)

Sottobicchiere originale (90mm x 90mm)

Ricordiamo che questo DLC dovrebbe essere l'ultimo, in quanto la SQUARE ENIX ha cancellato tutti gli altri progetti.