Attack on Titan come Code Geass: 3 curiosi parallelismi tra le storie di Eren e Lelouch

Prima con l’uscita del capitolo 139, ma soprattutto con la pubblicazione del gran finale dell’anime di Attack on Titan, i fan di Code Geass: Lelouch of the Rebellion, anime prodotto dallo studio Sunrise e uscito tra il 2006 e il 2007, hanno immediatamente evidenziato importanti elementi in comune tra le due opere.

In maniera più generale possiamo dire che entrambe le serie presentano protagonisti che, guidati dal loro personale senso di giustizia, si trasformano nelle minacce più grandi dei rispettivi universi. Ma entrando più nel dettaglio si notano tre parallelismi alquanto interessanti.

Il primo riguarda la situazione politica mondiale, un confronto diretto tra la nazione di Marley in Attack on Titan e Britannia in Code Geass. Comprendendo a fondo la situazione del loro mondo, Eren e Lelouch decidono di agire e muoversi contro il potere che li ha traditi e discriminati, rispettivamente della nazione di Marley e dell’Impero di Britannia. Qui si trova quindi il parallelismo tra l’isolamento degli eldiani sull’isola di Paradis e la condizione del Giappone dopo l’annessione all’Impero.

Il secondo punto d’incontro si ha nella costatazione che sia Eren che Lelouch ottengono un potere straordinario, che si rivelerà fondamentale nella loro evoluzione ad antagonisti. Senza il potere del Gigante d’Attacco Eren non avrebbe potuto assistere agli eventi passati e futuri, e senza il potere del Gigante Progenitore non avrebbe potuto scatenare il Rumbling e marciare sul mondo per riottenere la libertà degli eldiani. Allo stesso modo, Lelouch senza il Geass non avrebbe mai architettato tutte le strategie attuate per sovvertire il potere imperiale. Pur avendo, però, obiettivi nobili, i due hanno finito per esagerare nell’utilizzo dei poteri, lasciandosi accecare dalle ambizioni e tramutandosi in personaggi malvagi e dalla morale oscura.

La terza somiglianza riguarda il modo in cui sia Eren che Lelouch hanno pianificato le loro morti. Osservando il futuro, Eren sapeva che le sue terribili azioni sarebbero state fermate dai suoi vecchi compagni, tra cui Armin e Mikasa, mentre le metodiche manipolazioni di Lelouch sugli abitanti giapponesi gli hanno permesso di lasciare Suzaku, suo amico d’infanzia, al sicuro. Ciò ha permesso a Suzaku di diventare un eroe uccidendo, mentre indossava la maschera di Zero, leader dell’ordine dei cavalieri neri, l’imperatore, Lelouch in persona.

Prima di salutarci, ecco la nostra recensione di Code Geass: Lelouch of the Rebellion, e non dimenticate di dirci la vostra opinione su questi interessanti parallelismi tra le due serie.

