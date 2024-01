Il finale di Berserk? Quello raccontato dall'IA è sconvolgente!

Il doloroso addio di Kentaro Miura sembra averci strappato la possibilità di assistere al finale di Berserk. Questa eventualità è stata fortunatamente negata da Koji Mori e Studio GAGA, i quali unendo le forze hanno ripreso in mano il manga proseguendo la storia oscura di Gatsu. La serializzazione procede però troppo lentamente.

Attualmente Berserk è in pausa da diversi mesi e non c'è ancora una data certa per il ritorno del manga. Sappiamo che il capitolo 376 non verrà pubblicato sul prossimo numero di Young Animal in uscita il 12 gennaio 2024 e questa situazione sta cominciando a rimettere in allerta i fan. Berserk potrebbe essere vicino alla fine, ma con la pubblicazione che procede al rilento si è trovato un nuovo metodo per trovare un epilogo alla serie.

All'intelligenza artificiale ChatGPT è stato chiesto di immaginare un finale per Berserk e il risultato che ne è venuto fuori è alquanto sorprendente, forse troppo felice. Alla fine Gatsu riuscirà a trovare la pace, secondo l'IA.

Stando a quanto teorizzato da ChatGPT, dopo un epico combattimento finale con Griffith, un esausto Gatsu realizzerà ciò che sembrava impossibile. La vittoria non arriverà però senza perdite preziose. Molti dei compagni di battaglia più fidati cadranno e Gatsu ne dovrà portare le cicatrici sull'animo. Puck, Serpico e Farnese non saranno più al fianco del Berserk.

Con un mondo ormai libero dall'oppressione demoniaca, il protagonista deciderà di ritirarsi in un luogo remoto. In questo angolo dimenticato del mondo cercherà di ricostruirsi una vita con i pochi altri sopravvissuti della guerra. Casca riacquisirà la sanità mentale, ma i traumi subiti non verranno dimenticati. Deciderà di intraprendere un viaggio eremitico per scoprire la sua vera identità e il significato della libertà.

Gatsu e Casca prenderanno strade separate e la serie si concluderà con il protagonista ormai invecchiato che rifletterà sulla natura dei conflitti e sull'oscurità del mondo. L'ultimo panel realizzato da Mori e GAGA è uno scorcio di un'alba, simbolo di rinnovamento e di un futuro migliore. E voi cosa ne pensate del finale di Berserk immaginato dall'Intelligenza Artificiale?