Quale potrebbe essere il finale di Boruto? Dalla morte ai segreti del chakra

Ci sono varie domande di Boruto a cui si deve rispondere nei prossimi capitoli. La seconda serie sta iniziando a carburare e porterà avanti una trama che coinvolgerà più personaggi. Tuttavia, visto il finale in arrivo, Boruto: Two Blue Vortex pone degli interrogativi interessanti, soprattutto sul modo in cui si concluderà.

Come potrebbe finire il manga di Boruto: Two Blue Vortex e, in generale, il mondo di Naruto e Boruto? I ninja si stanno trovando di fronte a una nuova crisi, stavolta innescata da Code che, molto probabilmente, perderà il controllo del decacoda e di tutte le creature mostruose da lui create. Questi mostri inizieranno quindi ad attaccare tutti i ninja che incroceranno, generando dei piccoli alberi e risucchiando il loro chakra. Nel frattempo, bisogna capire che direzione prenderà Kawaki, sempre più deciso a uccidere tutti gli Otsutsuki.

Considerate queste premesse, difficile vedere un finale troppo positivo. Boruto potrebbe scegliere davvero di diventare un difensore del mondo dall'oscurità, senza farsi scoprire e rimanendo così la persona che ha ucciso Naruto e Hinata e, forse, anche Kawaki. Il mondo dei ninja invece continuerà o no? Si potrebbe optare per un finale sul modello de L'Attacco dei Giganti. Se l'albero del mondo venisse davvero riattivato, potrebbe effettivamente risucchiare ed eliminare completamente il chakra dal mondo. Tutti diventerebbero persone normali e la società verrebbe costretta a evolversi in un altro modo. E voi invece che finale prevedete per il mondo di Naruto e Boruto? Intanto tutti aspettano il capitolo 4 di Boruto: Two Blue Vortex.