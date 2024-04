Il finale di Dragon Ball sarebbe stato migliore se LUI avesse battuto Majin Bu?

La decisione di Akira Toriyama di donare molto più spazio agli alleati di Goku nel corso delle saghe di Dragon Ball Z successive all’arco di Namek ha dato vita a momenti preziosi e memorabili, riportando sul campo di battaglia vecchie glorie del passato e dando spazio alle nuove generazioni. E se questo fosse avvenuto anche nella saga di Majin Bu?

In molti sono rimasti colpiti quando Gohan è stato posto al centro della saga degli androidi, soprattutto nella parte conclusiva, in cui si trasforma in Super Saiyan 2 per distruggere definitivamente Cell, ancora compiaciuto di aver distrutto C-16, immortalato in una nuova illustrazione di Toyotaro. In quell’occasione il personaggio di Gohan ha raggiunto una popolarità straordinaria, ma sembra aver anche convinto l’autore di dover riposizionare Goku nel ruolo di protagonista nel futuro della serie.

Una scelta sicuramente accettata, e apprezzata da moltissimi appassionati, mentre altri avrebbe preferito vedere una crescita costante di Gohan nel ruolo di protagonista, e magari che fosse stato lui a scagliare l’attacco finale contro la minaccia rappresentata da Majin Bu. Vista la continua assenza di Goku dalla Terra, forse sarebbe stato meglio concentrare la narrazione attorno a Gohan, suo primo e diretto erede delle vesti del salvatore della Terra, il quale, invece, ha intrapreso prima un percorso da liceale e supereroe e successivamente la strada mistica per risvegliare il suo vero potenziale grazie al contributo diretto del Sommo Kaiohshin.

Il raggiungimento dello stadio Supremo ha fatto credere ai fan che avrebbe ricoperto un ruolo molto più significativo nel finale della saga, mentre alla fine Goku, trasformandosi in Super Saiyan 3 ha rubato nuovamente la scena, dimostrandosi di nuovo l’unico vero eroe sconfiggendo Bu con la Sfera Genkidama. Scegliere Gohan per questo compito avrebbe avuto più senso nella costruzione del personaggio impostata durante la saga finale, dalla crescita come liceale con indosso una tuta sgargiante e imbarazzante, fino a raggiungere un potenziale straordinario.

