Il finale di My Hero Academia è stato rovinato dalla scrittura di Kohei Horikoshi?

Cominciato con il capitolo 306, l'Atto Finale di My Hero Academia sta causando non poche polemiche. Da tempo a questa parte l'autore Kohei Horikoshi sta soffrendo di continui problemi di salute che gli stanno impedendo di concentrarsi sulla sua opera. Per alcuni, questo e altri problemi stanno rovinando il finale.

Diverse volte l'autore di My Hero Academia ha affermato di aver superato i tempi che si era fissato. La guerra finale tra Heroes e Villain sta richiedendo più tempo del previsto, ma ciò è un bene solo all'apparenza. Horikoshi è sottoposto a un carico di lavoro che ormai quasi non riesce più a gestire. La pubblicazione settimanale non concede respiro alla sua salute e quando vengono programmate pause l'autore ne approfitta per realizzare sketch. Le difficoltà del mangaka si evincono dagli stessi capitoli, come ad esempio il 388 di My Hero Academia che conta a malapena una decina di pagine rispetto alla solita ventina.

Ma non è solamente questo a star deludendo i lettori, che hanno fornito anche diverse altre motivazioni. I combattimenti dell'Atto Finale di My Hero Academia sono una continua escalation che impedisce una conclusione definitiva. Se ciò è comprensibile per Shigaraki e All For One, in particolare i lettori si riferiscono a Dabi, che sembrava essere stato sconfitto salvo liberarsi dalla morsa di Shoto.

La saga finale di My Hero Academia è cominciata da oltre due anni, ma numerosi capitoli sostanzialmente non portano la trama a fare passi in avanti. Se alcuni lettori hanno gradito rivedere numerosi personaggi comparsi nel corso di tutta l'opera, altri hanno trovato questi ritorni e i continui flashback come delle perdite di tempo. E voi, invece, siete soddisfatti dall'Atto Finale di My Hero Academia, oppure concordate con le critiche mosse a Horikoshi?