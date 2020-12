Il finale di ONE PIECE: qual è il tesoro di Roger? L'editor fa una rivelazione in TV

I fan del manga di Eiichiro Oda sono tutti in attesa di scoprire cosa ci sarà in ONE PIECE 1000. Questo però sarà soltanto un passo verso un obiettivo più grande, ovvero quello di raggiungere Laugh Tale e scoprire qual è il tesoro di Gol D. Roger, oltre che a diventare il nuovo Re dei Pirati.

Ed è proprio a questo proposito che è intervenuto uno degli editor di Eiichiro Oda. Yuuji Iwasaki è il nuovo editor in carica di ONE PIECE, dopo una sequela di altri collaboratori che il mangaka ha avuto nel corso degli ultimi anni. Iwasaki ha rivelato in TV durante un evento promozionale nella redazione di Weekly Shonen Jump di sapere cos'è il One Piece e cosa ci sarà su Laugh Tale. L'ha scoperto proprio nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno e da allora guarda molti video su Youtube dove vari fan provano a dire cos'è il One Piece. Finora nessuno ci è andato vicino.

Ha poi ammesso di sapere anche quando finirà ONE PIECE, anche se non ha saputo dire se si concluderà col tankobon 120. Ha rivelato che il manga finirà tra alcuni anni ma quando è stato il momento di dire il numero il programma sembra aver tagliato la scena, forse appositamente, per creare un effetto di mistero. Una cosa però è sicura: l'avventura nel mondo di ONE PIECE sarà ancora lunga.