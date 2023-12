Il finale di ONE PIECE? Potrebbe essere stato svelato da decenni

Eiichiro Oda non è certamente nuovo a utilizzare il foreshadowing come tecnica narrativa, e proprio in merito a questa sua propensione autoriale, alcuni appassionati di ONE PIECE hanno ipotizzato cosa accadrà nel finale della serie ripensando a quanto avvenuto molti capitoli nell’arcipelago di Long Ring Long Land, tra i Mugiwara e i pirati di Foxy.

Ambientata prima degli eventi di Water Seven, la breve e divertente avventura di Luffy e compagni a Long Ring Long Land non ha avuto molto peso sulla crescita dei personaggi, e non rappresenta certamente uno dei punti fondamentali del loro viaggio. Però, stando alla teoria proposta da alcuni fan, il Davy Back Fight, una competizione che coinvolge due ciurme di pirati in una serie di sfide potenzialmente pericolose, potrebbe essere al centro del gran finale di ONE PIECE.

Per quanto appaia bizzarro un ritorno del Davy Back Fight è stato ipotizzato perché rappresenta un confronto storico tra ciurme, usato per rubare pirati altrui o addirittura il Jolly Roger, appropriandosi quindi della fama di un equipaggio già esistente. I limiti dei premi però sono tecnicamente infiniti, e basati unicamente su quanto specificato negli accordi iniziali tra le ciurme coinvolte.

Ipotizzando che Shanks il Rosso, partito per Laugh Tale alla fine dell’arco di Wano, arriverà per primo allo ONE PIECE, i fan della serie hanno scommesso su uno scontro decisivo tra Luffy e il suo vecchio mentore, ma il protagonista potrebbe sorprenderci tutti proponendo una battaglia al Davy Back Fight per avere la possibilità di vincere il tanto agognato tesoro.

Un’ipotesi del genere potrebbe evitare la morte di personaggi importanti come Shanks, ma forse non darebbe ai lettori il finale epico che si aspettano. Una delle teorie più accreditate, infatti, vede Luffy contro il malvagio Barbanera. Prima di salutarci, ecco le prove che il Gear Fifth era pianificato dal primo capitolo, e vi lasciamo alle 6 volte in cui Oda ha improvvisato sviluppi di trama.