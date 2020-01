Un finale per la serie Teenage Mutant Ninja Turtles degli anni 90!

Si è fatta attendere dai fan parecchio, ma finalmente la serie Teenage Mutant Ninja Turtles degli anni 90 avrà un finale. Dopo trent'anni, infatti, la casa editrice statunitennse IDW pubblicherà l'arco narrativo finale di quelle storie.

Come forse i più grandi di voi ricorderanno, le Tartarughe Ninja negli anni 90 erano un fenomeno di costume enorme. Tra serie tv, fumetti, giocattoli, action figures e videogames, era impossibile non imbattersi in qualcosa dedicato a Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo. Ideato come fumetto nel 1984 dai giovani Kevin Eastman e Peter Laird la prima serie delle Tartarughe Ninja era una sorta di omaggio/parodia alla serie di Daredevil di Frank Miller. Questa poi generò numerosi spin off, tra cui una serie molto apprezzata negli anni 90, che non trovò mai una conclusione. A darcene una adesso ci pensano Gary Carlson (alla scrittura) e Frank Fosco (ai disegni). I due artisti si dicono "pronti ed onorati" a riprendere gli eventi interotti che loro stessi avevano orchestrato anni fa nel fumetto. Fumetto che si concluderà, quindi, sui numeri 24, 25 e 26 della testata intitolata Teenage Mutant Ninja Turtles: Urban Legends.

Nel mentre, in Usa è disponibile anche un crossover tra le Tartarghe Ninja e i Power Ranges. Inoltre è in cantiere anche una nuova serie per le Tartarughe Ninja in uscita la prossima estate.