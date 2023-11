Il finale di Uraraka e Toga nel nuovo trailer del manga di My Hero Academia

Il manga di My Hero Academia ha mostrato per diversi capitoli il rapporto di Uraraka e Toga, emozionando i lettori. Questa volta è stata la casa editrice Shueisha a commuovere i fan, con un trailer "What if" che mostra il lieto fine di queste due ragazze.

Facciamo prima una piccola ricapitolazione di ciò che è successo nelle fasi finali del manga di My Hero Academia. Durante lo scontro finale fra eroi e villain, Uraraka e Toga hanno avuto un incontro faccia a faccia. Ma, più che lottare, le due ragazze si sono messe completamente a nudo, parlando a cuore aperto del loro passato e delle proprie insicurezze.

Per salvare la sua nuova amica, Himiko Toga le ha fatto una trasfusione di sangue e si è sacrificata per la vita della giovane eroina. La villain ha dimostrato di non essere fondamentalmente cattiva, ma di esserlo diventata per via del suo passato turbolento. I lettori si sono a lungo chiesti cosa sarebbe successo in un mondo in cui Ochako e Toga avessero fatto amicizia già da bambine.

In parte, Shueisha con il suo nuovo trailer, che è possibile guardare in calce all'articolo, ci ha dato una risposta. Nel video in questione si vedono Ochaco e Himiko da bambine, diventare man mano adolescenti. Anche dinanzi alla natura spaventosa di Toga, una piccola Uraraka non si spaventa ed è pronta a proteggere la sua amica a qualsiasi costo.

Dunque, in un mondo alternativo, Himiko Toga avrebbe potuto avere la sua redenzione in My Hero Academia e senza dubbio se la sarebbe meritata.