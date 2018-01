Finalmente vedremo Konohamaru scatenarsi nel prossimo capitolo di Boruto?

Mentre i fan sono in trepidante attesa per il prossimo arco della serie anime di Boruto: Naruto Next Generations , il manga sta andando avanti nella storia, in un nuovo territorio inesplorato. Una nuova grande minaccia incombe all'orizzonte, ee il suo team stanno per cominciare uno dei loro combattimenti più duri.

Dopo la rivelazione del misterioso gruppo Kara, e aver rintracciare Konohamaru, in silenzio dopo una missione, Boruto, Sarada, Mitsuki e lo stesso Konohamaru si ritrovano davanti al loro prossimo avversario: Ao.

Ao è stato introdotto per la prima volta nella serie come il famoso assassino con il Byakugan, ma in Boruto si trova nel bel mezzo del recupero dalle gravi ferite subite durante l'ultima Grande Guerra dei Ninja. Boruto lo incontra per la prima volta su un treno.

Ao è ora sotto le cure di Katasuke, che lo ha salvato con le protesi tecnologiche ninja mentre Boruto era inizialmente contrario all'idea. Giustamente, dopo che Ao lo aveva apparentemente minacciato, neanche i fan erano pronti a fidarsi di lui, ancor di più quando si scopre essere un inviato di Kara.

Dopo che Boruto, Sarada, Mitsuki e Katasuke combattono contro un gruppo di robot che difendono una misteriosa scatola aperta, si riuniscono con Konohamaru che si era ritirato in una grotta vicina. Ma alla fine del capitolo le cose degenerano, e Konohamaru affronta Ao, il quale si domanda cosa fosse il contenuto della scatola misteriosa.

Ma la cosa peggiore è che Ao ha una nuovissima arma tecnologica ninja, un'enorme mitragliatrice. Dato che Konohamaru ha rifiutato di trasmettere qualsiasi informazione sulla sua attuale missione, Ao minaccia di metterlo a tacere per sempre.

Konohamaru deve ancora scatenarsi nella serie di Boruto, quindi i fan sono decisamente ansiosi di leggere il prossimo capitolo del manga per vedere quanto il ninja sia migliorato dai tempi di Naruto.