Finisce Boruto: le parole dello sceneggiatore per il termine della parte 1

L'anime Naruto: Shippuden, dopo una lunghissima produzione - ancora più lunga se consideriamo anche la prima serie di Naruto durata ben 220 episodi, anche se per la gran parte filler - si è concluso da tantissimi anni, portando a compimento il lavoro originale di Kishimoto. Ma il mondo non si è fermato grazie a Boruto: Naruto Next Generations.

Proprio quest'anime è diventato la nuova bandiera per l'espansione del mondo ninja pensato a fine anni '90 da Masashi Kishimoto, che tra l'altro ha preso le redini del manga di Boruto dopo l'abbandono di Ukyo Kodachi in seguito a una particolare staffetta. Mentre il manga è ancora in corso, per l'anime è stato necessario uno stop che ha decretato la fine del progetto, con gli ultimi episodi in arrivo a fine marzo 2023, in attesa di una seconda parte in arrivo in futuro.

In occasione della fine della parte 1 di Boruto: Naruto Next Generations, è intervenuto Masaya Honda, sceneggiatore dell'anime - oltre hce di altri progetti come Karas: The Prophecy, Ikki Tousen e Monster Strike - che ha voluto condividere i propri pensieri sul finale in arrivo e su ciò che aspetta questo mondo ninja. C'è infatti ancora molto da scoprire, visto che per i ragazzi è il momento di entrare in una fase molto cruciale della storia.

"Il giorno è finalmente arrivato, possiamo annunciare che mancano soltanto tre episodi alla fine della prima parte di Boruto: Naruto Next Generations. Sono tutti episodi bollenti e carichi. La parte 2, e un anime su Naruto completamente nuovo, sono in produzione, quindi rimanete sintonizzati!". Masaya Honda mette quindi l'accento non soltanto su Boruto, ma anche sull'anime di Naruto in arrivo, previsto per settembre.