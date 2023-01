Finisce la corsa di ONE PIECE: RED nel mondo, quanto ha incassato? I numeri da capogiro

Il 2022 è stato segnato dall'arrivo di diversi film anime, con Toei Animation che ha pubblicato due dei titoli più di risonanza. Se l'arrivo, ritardato, di Dragon Ball Super: Super Hero ha portato risultati nelle previsioni, non si può dire lo stesso di ONE PIECE Film: RED, un vero e proprio fenomeno in Giappone e fuori.

Monkey D. Luffy ha conquistato il Giappone, ma come ben noto il pirata col cappello di paglia ha gioco facile in patria, dove ci sono tantissimi appassionati. Il successo di ONE PIECE Film: RED c'è stato però anche in Italia e in altri paesi del mondo. Tutto ciò però è destinato a chiudersi. Con un messaggio, la produzione di ONE PIECE Film: RED ha confermato la fine dell'avventura nei cinema di questo lungometraggio. Quindi, chi vorrà rivedere l'avventura di Luffy e Uta dovrà acquistare l'edizione home video di ONE PIECE Film: RED.

Eiichiro Oda ha ringraziato tutti con un messaggio "Ora vorrei chiudere il sipario" e la stessa produzione ha fatto la medesima cosa grazie a un poster collage che potete osservare in basso. Contemporaneamente, però, è comparsa un'altra immagine che rivela a tutti gli incassi stratosferici della pellicola di Toei Animation. Quanto ha incassato globalmente ONE PIECE Film: RED? I numeri sono pazzeschi: si tratta di 31,9 miliardi di yen complessivi, corrispondenti a circa 220 milioni di euro, davvero molti per un film anime. Di questi, 19,7 miliardi sono stati ottenuti in Giappone, mentre 12,2 miliardi nel resto del mondo. Rispettivamente, significano 138 milioni e 86 milioni di euro.

Numeri davvero alti che hanno sicuramente consolato Toei Animation, che porterà in futuro altri film di ONE PIECE. E a voi è piaciuta questa pellicola del pirata con il cappello di paglia?