Finisce Invincible, la SaldaPress celebra Mark Grayson con variant e cofanetti speciali

Tutte le storie prima o poi finiscono, vuoi per scelta dell'autore, scarso rendimento o semplicemente perché hanno esaurito il loro ciclo vitale. Poco prima di concludere The Walking Dead, in patria Robert Kirkman aveva terminato la storia di Invincible, fumetto di Image Comics che ruotava intorno alla figura di Mark Grayson.

Per la casa editrice italiana SaldaPress è giunto il momento di pubblicare anche da noi l'ultimo numero di Invincible. Il fumetto americano sceneggiato da Robert Kirkman si concluderà con il numero 73, ma i fan si ritroveranno a celebrare il titolo grazie ai numerosi contenuti preparati dalla casa editrice.

In data 30 gennaio 2020, SaldaPress ha annunciato, tramite il suo account ufficiale su Facebook, che Invincible godrà, per il numero 73, di un volume con cover A e cover B, oltre a un altro con copertina variant. È previsto inoltre l'arrivo di due cofanetti speciali che avranno il compito di raccogliere tutti i volumi con copertine variant pubblicati nel corso degli ultimi sei anni, a cui saranno allegate anche le variant del numero 73.

Mark Grayson conclude quindi in Italia la sua carriera con una speciale carrellata di volumi. Per salutare il titolo di Image Comics non perdetevi l'intervista a Robert Kirkman a Lucca 2018.