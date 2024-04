Finisce il manga di Captain Tsubasa: i mitici Holly & Benji continueranno la loro storia?

Recentemente, abbiamo parlato dei migliori spokon fedeli allo sport che rappresentano, ma esistono anche manga sportivi che non aderiscono alla realtà e che sono, comunque, diventati leggenda. Tra questi, l'esempio più eclatante è Captain Tsubasa, l'opera sul calcio che, purtroppo, si è appena conclusa.

È infatti terminata la pubblicazione di Captain Tsubasa: Rising Sun The Final, confermando la fine di un'epoca.

L'autore Yoichi Takahashi ha reso disponibile il capitolo finale del manga ad oltre 40 anni dall'inizio della serializzazione su Weekly Shonen Jump, avviata ufficialmente nel 1981.

Tuttavia, potrebbero esserci ancora chances per osservare le gesta di Tsubasa e compagni in futuro.

Il capitolo pubblicato dal mangaka su Captain Tsubasa Magazine n°20 ha chiuso il formato manga dell'opera, ma Takahashi desidera continuare a lavorare sull'IP online.

Per l'artista, il suo spokon continuerà con una "serializzazione a bozze" sul sito web Captain Tsubasa World, che verrà lanciato il 4 aprile. Allo stato attuale delle cose, non sappiamo che direzione prenderà il brand e quali modifiche subirà la narrazione di Captain Tsubasa con le prossime pubblicazioni in rete.

Ai fan più accaniti segnaliamo, qualora non lo sapessero, che Captain Tsubasa: Junior Youth Arc è arrivata su Crunchyroll qualche mese fa per continuare il remake della trasposizione anime del manga di Takahashi. Ogni settimana viene pubblicata sulla piattaforma streaming una puntata, intrattenendo tutti i nostalgici e accaparrandosi costantemente nuovo pubblico.

