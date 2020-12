Finisce la quarta stagione di Haikyu, da dove iniziare a leggere il manga?

Ne sono passati tanti di spokon, ovvero di manga a tema sportivo, su Weekly Shonen Jump. Ad anni di distanza, uno dei più amati e famosi è sicuramente Holly e Benji - Captain Tsubasa mentre il più bello e che ha raggiunto l'apice è stato Slam Dunk. Ma anche il nuovo decennio si è fatto valere con il nuovo re degli spokon Haikyu!!

La sua lunga carriera su Weekly Shonen Jump si è conclusa la scorsa estate con ben 42 volumi e 402 capitoli. Ma a livello di anime, la carriera Hinata è ancora lontanissima dal concludersi. Al momento, la quarta stagione di Haikyu!! si è conclusa portando a termine la partita tra Karasuno e Inarizaki. Non ci sono stati annunci per una quinta stagione che sicuramente arriverà visto il successo dell'anime, ma per chi volesse recuperare il manga senza attendere la trasposizione ecco una breve guida.

La partita tra Karasuno e Inarizaki si conclude nel manga col capitolo 291, appartenente al volume 33 "il banchetto dei mostri". Basterebbe quindi iniziare a leggere il manga dal capitolo 292 per continuare a seguire Hinata, Kageyama e gli altri corvi fino alla fine della storia. La casa editrice che in Italia pubblica i volumi è Star Comics che con la traduzione è già arrivata al volume 39. Con soli tre volumi rimanenti, in Italia la storia di Hinata e Kageyama si concluderà per metà del 2021.